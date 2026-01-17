Das Projekt BEV Goes eHighway (BEE) der RWTH Aachen ist erfolgreich zum Abschluss gekommen. Es hat vier Jahre lang an Oberleitungs-Lkw geforscht, zwei handelsübliche E-Lkw von DAF entsprechend umgerüstet und damit mehr als 10.000 Testkilometer absolviert. Gestartet war das Projekt im Januar 2022 und konnte auf eine Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz von rund 5,9 Millionen Euro bauen. Durchgeführt wurde BEE dabei vom Institut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
