Im noch jungen Jahr 2026 zeigen sich erste Anzeichen für eine Trendwende bei deutschen Small und Mid Caps. Während geopolitische Spannungen, der US-Zollstreit und eine schwache Konjunktur viele Unternehmen aus diesem Segment zuletzt ausgebremst haben, beginnt die Stimmung zu drehen. Genau dort, wo der Markt lange weggeschaut hat, entstehen nun wieder Chancen, die im Real-Depot aktiv genutzt werden. Erste Gewinne wurden im noch jungen Jahr bereits eingestrichen.Branchenkenner sind überzeugt: Gesunkene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär