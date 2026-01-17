Gold: Nachlassende Dynamik auf höchstem Niveau!

Gold Prognose - Gold Analyse - Aktueller Wochenausblick 04/2026 zum Goldpreis

KEY TAKEAWAYS

Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass Gold seit Wochen nur eine Richtung kennt, nämlich aufwärts. Es haben sich im Handelsverlauf nach größeren Aufwärtsbewegungen, die von Rücksetzern gefolgt wurden, immer längeren Konsolidierungen eingestellt haben.

In der abgelaufenen Handelswoche wurde ein erneutes Gold Allzeithoch formatiert, wobei die letzten vier Tageskerzen in dieser Handelswoche nur einen kleinen Kerzenkörper hatten. Gold hat von seinem Allzeithoch nur wenig zurückgesetzt. Gold erreichte mit dem Wochenhoch exakt unser übergeordnetes Anlaufziel aus dem letzten Wochenfahrplan bei 4.640/45 US-Dollar.

Das Tageschart ist uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Das Edelmetall notiert deutlich über der SMA20 (aktuell bei 4.465,7 US-Dollar) und damit die Chance an immer neue Hochs zu laufen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite, über dem Allzeithoch, könnten die 4.682/85 US-Dollar und dann der Bereich bei 4.770/75 US-Dollar sein.

Der Goldpreis zeigt aber auch nach so langer Aufwärtszeit Zeichen einer Überhitzung. Wann der Markt drehen kann, ist ungewiss - aber es ist eine gute Zeit, für investierte Anleger, Absicherung zu checken: ist ein Stop Loss gesetzt, und wenn ja, auf welchem Kurslevel.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 17.01.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick - Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.