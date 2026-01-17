Ins Börsenjahr 2026 startet Adidas so enttäuschend wie schon das Jahr 2025 verlaufen ist. Zum Start gab es von einer großen US-Investmentbank direkt eine Abstufung im Kursziel und dieser wenig dezente Hinweis der Bank of America, die das Kursziel von 213 auf 160 Euro senkte, sorgte für einen Kursrutsch. Mit minus 32 Prozent auf die letzten 12 Monate gehört Adidas zu den schlechtesten Aktien im DAX 40 wie die Statistiken der Börse München unterstreichen. Dass dies für den restlichen Verlauf des Jahres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research