© Foto: adobe.stock.comDer Silberpreis geriet am Freitag stark unter Druck. Der Ausflug über die 90 US-Dollar nahm ein abruptes Ende. Anleger sind alarmiert und fürchten das Ende der Rallye. Steht Silber vor einem gewaltigen Abverkauf?Silberpreis aktuell unter Druck Nach einer bis dahin furiosen Handelswoche gerieten die Edelmetalle am Freitag unter Druck. Einsetzende Gewinnmitnahmen verhagelten Gold und Silber aber auch Platin und Palladium den Wochenausklang. So zog sich der Silberpreis auf 90 US-Dollar zurück. Der Versuch, die 100 US-Dollar zu überwinden, nahm ein abruptes Ende. Wie gefährlich wird die aktuelle Situation für die Fortsetzung der Edelmetallrallye? Sichern Sie sich jetzt den top-aktuellen Report …Den vollständigen Artikel lesen
