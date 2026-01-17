Rückkäufe: Deutschlands Topkonzerne stecken Rekordbeträge in den Erwerb eigener Aktien. Warum das Sinn macht, welche Fehler vermieden werden müssen, welche Unternehmen besonders aktiv sind. Deutschlands Topkonzerne sind im Kaufrausch. Ihr gemeinsames Ziel: die eigenen Aktien. Eine Analyse der Deka zeigt, dass das jährliche Volumen der Aktienrückkäufe im DAX seit dem Jahr 2020 von 3,8 Milliarden auf rund 20 Milliarden Euro gestiegen ist. Und es geht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE