© Foto: Juliane Sonntag - picture alliance / Photothek Media Lab2025 erzielten Hedgefonds ihre höchsten Renditen seit der Finanzkrise. Vor allem Aktien- und Makrostrategien brachten zweistellige Zuwächse.Die globale Hedgefondsbranche erreichte 2025 eine durchschnittliche Jahresrendite von 12,6 Prozent - der höchste Wert seit der Finanzkrise 2009, wie CNBC berichtete. Vor allem Aktien- und Makrostrategien trieben die Gewinne nach oben. Laut Hedge Fund Research, kurz HFR, legten beide Strategien mehr als 17 Prozent zu. HFR-Präsident Kenneth Heinz hob hervor, dass ein starker Aktienmarkt, angetrieben durch Künstliche Intelligenz, Technologie und Infrastrukturinvestitionen, entscheidend war. Er erklärte, dass Hedgefonds die "schwankenden Zyklen von Risiko- …Den vollständigen Artikel lesen
