Die außergewöhnliche Goldpreisperformance des Jahres 2025 lässt sich nicht auf einen einzelnen Faktor reduzieren. Als starker Preistreiber erwiesen sich allerdings die erheblichen Zuflüsse in Gold-ETFs. Zahlen für 2025 lieferte kürzlich der World Gold Council (WGC). Ein Blick auf die globalen ETF-Zuflüsse zeigt bei Gold ein klares Muster. Nachdem Gold-ETFs in den Jahren 2021 bis 2023 per saldo Mittelabflüsse verzeichneten, kam es 2024 zu einer spürbaren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE