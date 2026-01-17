CHIETI (dpa-AFX) - Die Einnahme von Paracetamol während der Schwangerschaft erhöht nicht das Risiko für Autismus, ADHS oder geistige Behinderungen - das bestätigt eine aktuelle Übersichtsarbeit. Grundlage sei die Analyse von 43 großen, qualitativ hochwertigen Studien, berichtet das Team im Fachjournal "The Lancet Obstetrics, Gynecology, & Women's Health". Einbezogen wurden Geschwistervergleiche - also Daten von Menschen, bei denen sich die genetischen Grundlagen und Umweltfaktoren stark ähneln, die die neurologische Entwicklung beeinflussen.

"Zusammen mit großangelegten, geschwisterkontrollierten Studien aus Schweden und Japan, die 2024 und 2025 veröffentlicht wurden, belegen unsere Ergebnisse die Sicherheit von Paracetamol bei sachgemäßer Anwendung in der Schwangerschaft", lautet die Schlussfolgerung der Experten.

Trump redet - Experten widersprechen



US-Präsident Donald Trump hatte schwangere Frauen bei einer Pressekonferenz im September vor der Einnahme von Paracetamol - in den USA unter dem Markennamen Tylenol bekannt - gewarnt. Er stellte dabei einen Zusammenhang mit Autismus beim Kind her und sagte, Schwangere sollten das Medikament nur im äußersten Notfall verwenden und bei Kopfschmerzen oder Fieber lieber mal die Zähne zusammenbeißen.

In sozialen Netzwerken kursiert Trumps Warnung seither - obwohl Wissenschaftler direkt vehement widersprachen. Experten warnten zudem, dass unbehandeltes Fieber und starke Schmerzen Mütter und Babys einer ernsten Gefahr aussetzen können. Auch das Team der aktuellen Übersichtsarbeit gibt zu bedenken, dass insbesondere unbehandeltes Fieber der Mutter mit Fehlgeburten, angeborenen Fehlbildungen, Frühgeburten und neurologischen Entwicklungsstörungen in Verbindung gebracht wird.

Für Verzerrungen anfällige Grunddaten



Es gibt keine belastbaren wissenschaftlichen Belege, dass die Einnahme von Paracetamol während der Schwangerschaft Autismus oder ADHS beim Kind verursacht. Zwar haben einzelne Studien eine mögliche Verbindung nahegelegt. Experten sehen in deren Datengrundlage aber Risiken für falsche Schlüsse. "Viele Analysen basieren auf den Angaben der Mütter zum Paracetamol-Gebrauch, die anfällig für Erinnerungsverzerrungen und Fehlklassifizierungen sind", heißt es in der aktuellen Analyse. Mütter von Kindern, bei denen später eine neurologische Entwicklungsstörung diagnostiziert wurde, erinnerten sich möglicherweise eher an die Einnahme von Medikamenten oder gäben diese übertrieben an.

Die neue Analyse bestätige, dass es keinen klinisch bedeutsamen Anstieg der Wahrscheinlichkeit einer Autismus-Spektrum-Störung, von ADHS oder einer geistigen Behinderung bei Kindern von Schwangeren gebe, die Paracetamol wie vorgeschrieben anwenden, erläutert das Team um Asma Khalil vom St George's University Hospitals NHS Foundation Trust in London. Berichteten Zusammenhängen zwischen Paracetamol während der Schwangerschaft und Autismus, ADHS oder geistigen Behinderungen lägen eher mütterliche Faktoren wie Schmerzen, Unwohlsein, Fieber oder genetische Veranlagung zugrunde als eine direkte Wirkung des Paracetamols.

Häufigstes Schmerz- und Fiebermittel in der Schwangerschaft

Paracetamol ist den Forschenden zufolge das am häufigsten verwendete Schmerz- und Fiebermittel in der Schwangerschaft und wird weltweit als Mittel der ersten Wahl zur Schmerzlinderung und Fiebersenkung empfohlen. Der Einsatz werde unverändert weiter empfohlen, hieß es nach den Trump-Sätzen unter anderem von der zuständigen europäischen Gesundheitsbehörde Ema. "Wie jedes Arzneimittel zur Akutbehandlung sollte es in der niedrigsten wirksamen Dosis, über den kürzestmöglichen Zeitraum und so selten wie möglich angewendet werden."

Paracetamol sollte also wie jedes andere wirksame Medikament nicht leichtfertig eingenommen werden. Der Berufsverband der Frauenärzte rät, dass Schwangere Medikamente grundsätzlich nur nach Rücksprache mit ihrer behandelnden Ärztin oder ihrem behandelnden Arzt nutzen sollten. Wolfgang Paulus von der Universitätsfrauenklinik Ulm betonte, dass andere Mittel wie Ibuprofen, Diclofenac oder Opioide in der Schwangerschaft nur mit erheblichen Einschränkungen verwendbar und keinesfalls eine bessere Alternative seien.

Verunsicherung kann sich festfressen



Aussagen wie die von Trump sorgen Experten zufolge für Angst und Schuldgefühle. Schwangere würden verunsichert und stellten womöglich medizinische Empfehlungen infrage oder behandelten Schmerzen und Fieber aus Sorge nicht ausreichend, sagte Anne Reinhardt von der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), Expertin für Gesundheitskommunikation.

"Langfristig gesehen können sich solche Narrative dann festsetzen und das Vertrauen in Medizin und Wissenschaft untergraben - selbst, wenn die Datenlage dagegenspricht." Bekannt sei das von anderen Gesundheitsmythen. "Die zigfach widerlegte Behauptung, dass die Masern-Impfung zu Autismus führe, hält sich hartnäckig und beeinflusst Impfentscheidungen noch heute."/kll/DP/zb