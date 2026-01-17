Der 22-jährige Gründer Skyler Chan plant, ein Hotel auf dem Mond zu errichten - bestenfalls aus eigens hergestellten Mondziegeln. Die Vision hinter der Geschäftsidee geht sogar noch weit darüber hinaus. Zivile Flüge ins All waren gestern. Schon in wenigen Jahren könnte der Mond zu einem neuen Ziel für den Weltraumtourismus werden. Wie Ars Technica berichtet, plant der Gründer Skyler Chan den Bau eines Hotels auf dem Erdtrabanten. Interessierte können ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n