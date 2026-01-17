EQS-News: Huawei Digital Power / Schlagwort(e): Sonstiges

SHENZHEN, China, 17. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Am 16. Januar veröffentlichte Huawei die Top 10 Trends der Lade-Netzwerkbranche 2026. Wang Zhiwu, Präsident des Bereichs Smart Charging Network bei Huawei, gab eine umfassende Einschätzung der Branchen- und Technologietrends. Trend 1: Entwicklung mit hohem Qualitätsstandards Von Personenkraftwagen bis hin zu Nutzfahrzeugen ist "hohe Qualität" zu einem Muss für ultraschnelle Ladeinfrastrukturen geworden, was zu einer groß angelegten Aufrüstung älterer Ladegeräte geführt hat, um den Energiebedarf verschiedener Fahrzeugmodelle zu decken. Die hochwertige Entwicklung wird sich durch einheitliche Planung, Standards, Überwachung und Betrieb und Wartung von "Städten mit ultraschnellen Lademöglichkeiten" auf "Städte mit Megawatt-Lademöglichkeiten" ausweiten, sodass Industriepartner hohe Qualität in hohe Renditen umwandeln können. Trend 2: Umfassendes ultraschnelles Laden Ultraschnell ladbare Fahrzeugmodelle, einst ein Luxusgut, werden bald für jedermann zugänglich sein. Der umfassende Einsatz von Halbleitermaterialien der dritten Generation und Traktionsbatterien mit hoher C-Rate wird den Marktanteil ultraschnell ladbarer Fahrzeuge weiter erhöhen. Megawatt-ladbare Nutzfahrzeuge werden den Markt dominieren. Trend 3: Elektrifizierung der Logistik im Megawattbereich Die Umstellung von "Kraftstoff auf Strom" für rentable Unternehmen wird dazu führen, dass schwere Nutzfahrzeuge schnell von begrenzten, geschlossenen Anwendungen zu einer weit verbreiteten, allumfassenden Nutzung gelangen. Die Kostensenkung bei Traktionsbatterien und die Innovation von Megawatt-Ladetechnologien werden die Elektrifizierung der Logistik im Megawattbereich zu einem unaufhaltsamen Trend machen, der erhebliche wirtschaftliche und soziale Vorteile mit sich bringt. Trend 4: Hundert-Megawatt-Stationen Im Trend der elektrifizierten Logistik werden Ladestationen im 100-MW-Maßstab zur unverzichtbaren Infrastruktur für den Hochdurchsatzbetrieb. Faktoren wie technische Stärken, wettbewerbsfähige Strompreise und skalierbarer Einsatz werden starke Cluster-Effekte freisetzen und eine langfristige, nachhaltige Rentabilität für Investitionen in Ladestationen sichern. Trend 5: Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit Im Vergleich zu Personenkraftwagen benötigen Nutzfahrzeuge eine höhere Ladeleistung und einen größeren Anteil an Energiespeichersystemkapazität (ESS) in Ladestationen. Daher werden Sicherheit und Zuverlässigkeit zu grundlegenden Anforderungen für Ladenetzwerke. Die umfassende elektrische Sicherheitsarchitektur schützt Menschen, Fahrzeuge und Ladegeräte nahtlos und wird durch eine robuste Cybersicherheitsgrundlage verstärkt. Trend 6: Flüssigkeitsgekühltes ultraschnelles Laden Flüssigkeitsgekühltes ultraschnelles Laden bietet eine hervorragende Wärmeableitung und Schutz, was eine zuverlässige Leistung in zunehmend verteilten Ladeszenarien ermöglicht. Im Gegensatz dazu haben herkömmliche luftgekühlte Systeme in anspruchsvollen Umgebungen wie hoher Hitze, Feuchtigkeit, Salznebel und starker Staubbelastung Schwierigkeiten. In Zukunft wird die Flüssigkeitskühlungstechnologie in Fahrzeugen und Ladegeräten eingesetzt werden, was eine effiziente Megawatt-Ladung ermöglicht und zur Senkung der Gesamtkosten für Fahrzeuge beiträgt. Trend 7: DC-basiertes ESS+Ladegerät Ein DC-basiertes ESS+Ladegerät-System kann die Leistungskapazität effektiv erhöhen und Kunden dabei helfen, ultraschnelle Ladestationen schnell und kostengünstig einzurichten, selbst an Standorten mit begrenzter Netzleistung. Dieses System eignet sich ideal für die Aufrüstung älterer Stationen mit geringer Kapazität, da ultraschnelle Ladestationen mit minimaler Netzleistung schnell umgerüstet oder neu eingerichtet werden können und die Fähigkeit zur Deckung des Ladeaufkommens von Fahrzeugen maximiert wird. Trend 8: Modularer Stationsaufbau Die modulare Lösung auf Stationsebene wurde für den technischen Aufbau und die Inbetriebnahme von Geräten entwickelt und passt sich einer Vielzahl von Ladeszenarien an. Die geringen Kosten, die schnelle Bereitstellung und die einfache Verlagerung machen sie zu einer flexiblen Wahl, während ihr langlebiges Design einen langfristigen Wert und Schutz für Investoren gewährleistet. Trend 9: Campus-Mikronetze Das netzbildende PV+ESS-System integriert die flüssigkeitsgekühlte ultraschnelle Ladetechnologie und kann im Netz- oder Off-Grid-Modus betrieben werden. Dies bildet eine Komplettlösung aus "PV+ESS+Ladegerät+Fahrzeug+Netzwerk", die die Leistungskapazität erhöht, die Nutzung grüner Energie maximiert und die Einnahmen durch Zeitarbitrage steigert. Trend 10: KI-Unterstützung Die intelligente Weiterentwicklung von Ladenetzwerken wird eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Netzwerken, Stationen, Ladegeräten und Fahrzeugen ermöglichen. Durch den Abbau digitaler Silos wird das Ladeerlebnis für Fahrzeugbesitzer durchgängig verbessert und die allgemeine Logistik- und Transporteffizienz gesteigert. Huawei wird weiterhin mit Partnern zusammenarbeiten, um die Einführung nahtloser, hochwertiger ultraschneller Ladenetzwerke zu beschleunigen und die Chancen der Elektrifizierung der Mobilität zu nutzen. 