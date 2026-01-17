EQS-News: RoboSense Technology Co., Ltd. / Schlagwort(e): Miscellaneous

RoboSense ist die Nummer 1 beim weltweiten 3D-LiDAR-Absatzvolumen für Mähroboter



SHENZHEN, China, 17. Januar 2026 /PRNewswire/ -- RoboSense (02498 HKEX), ein bahnbrechendes, KI-gestütztes Robotik-Technologieunternehmen, belegt laut OFweek im Jahr 2025 weltweit Platz 1 beim Absatzvolumen von 3D-LiDAR für Mähroboter. RoboSense nutzt die Vorteile seiner digitalen LiDAR-Technologie, etwa des E1R, und hat enge Partnerschaften mit mehreren weltweit führenden Mähroboter-Unternehmen geschlossen, darunter Mammotion und Segway Navimow. Diese Kooperationen setzen neue Maßstäbe für intelligente Mähroboter der nächsten Generation ohne Begrenzungskabel und treiben die Weiterentwicklung der Branche voran. Die starke Leistung von RoboSense im Segment der Mähroboter sorgte außerdem für ein rekordverdächtiges Verkaufswachstum seiner LiDAR-Produkte in der Robotikbranche im Jahr 2025 und erreichte ein jährliches Verkaufsvolumen von 303 000 Geräten - ein Anstieg von 1141,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Laut dem Gaogong Industry Research Institute (GGII) und dessen "2025 Sales Volume Ranking of 3D LiDAR for Robotics in China" belegt RoboSense beim LiDAR-Absatzvolumen im Robotiksektor Platz 1 und unterstreicht damit seine Führungsrolle sowohl in einzelnen Spezialsegmenten als auch im gesamten Robotikmarkt. Das Segment der Mähroboter war die am schnellsten wachsende Roboterkategorie im Jahr 2025. Laut IDC wurden allein in der ersten Jahreshälfte 2025 weltweit 2,343 Millionen Mähroboter ausgeliefert, was einem Anstieg von 327,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In diesem Prozess ist der digitale LiDAR von RoboSense zu einem entscheidenden Treiber geworden: Auf Basis der selbst entwickelten SPAD-SoC- und VCSEL-Digitalchip-Architektur bietet er hohe Leistung sowie Zuverlässigkeit und unterstützt damit Wahrnehmungs-Upgrades sowie das Marktwachstum bei Mährobotern. Der E1R, der weltweit erste vollständig festkörperbasierte digitale LiDAR für Robotik, verfügt über ein ultrabreites vertikales Sichtfeld (FOV) von 90° sowie 144 Strahlen. Dadurch erkennt er kleine Hindernisse am Boden, Geländewechsel und Zaunkanten präzise - für eine genaue Lokalisierung, Kartierung sowie Navigation von Mährobotern. Sein vollständig solides Design sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen, Stöße sowie Erschütterungen und verbessert die Betriebsstabilität in unwegsamem Gelände um das Dreifache. Der E1R wurde nach Automobilstandards gebaut und hat mehr als 60 Zuverlässigkeitstests bestanden, darunter UV-Alterung, Salzsprühnebel sowie elektromagnetische Verträglichkeit, und kann auch unter rauen Bedingungen wie Regen und Staub zuverlässig arbeiten. Mit einer Lebensdauer von bis zu 8 Jahren im Freien, die weit über den Industriestandards liegt, ist er der optimale Partner für den Betrieb von Mährobotern bei jedem Wetter und unter allen Bedingungen. Durch den Einsatz seiner führenden digitalen LiDAR-Produkte ist RoboSense zu einem wichtigen Partner für mehrere weltweit führende Anbieter von Mährobotern geworden. Da die weltweite Marktdurchdringung von Mährobotern weiter zunimmt, wird erwartet, dass die Anwendung von LiDAR in eine neue Phase der raschen Expansion eintritt, wobei RoboSense in der Lage sein wird, seinen Vorreitervorteil zu nutzen und den Weg in die nächste Ära des starken Wachstums zu ebnen. Quelle: OFWEEK, "2025 Global 3D LiDAR Sales Volume Ranking for Robotic Lawn Mowers" Gaogong Industry Research Institute (GGII), "2025 Sales Volume Ranking of 3D LiDAR for Robotics in China" Informationen zu RoboSense RoboSense (02498 HKEX) wurde 2014 gegründet und ist ein KI-gestütztes Robotik-Technologieunternehmen, das den Robotikmarkt mit Kernkomponenten sowie Lösungen beliefert und bestrebt ist, "zur weltweit führenden Technologieplattform für Robotik zu werden". Mit Hauptsitz in Shenzhen, China, unterhält das Unternehmen Niederlassungen in Shanghai, Suzhou und Hongkong, in Stuttgart, Deutschland, sowie in Detroit und im Silicon Valley in den Vereinigten Staaten. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863453/2025_LiDAR_Sales_Volume_Global_Robotic_Lawn_Mower_Market.jpg

