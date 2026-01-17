XRP-Nachfrage explodiert: Wall Street akkumuliert massiv - Experten sehen Überholmanöver auf Ethereum

XRP verzeichnet derzeit eine außergewöhnlich starke Nachfrage sowohl bei institutionellen als auch privaten Anlegern. On-Chain-Daten belegen, dass zwischen dem 9. und 11. Januar 720 Millionen XRP-Token in Wallets akkumuliert wurden - ein Volumen von rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig flossen in XRP-ETFs trotz rückläufiger Kurse bei Bitcoin und Ethereum in der vergangenen Woche netto 38 Millionen US-Dollar zu. Die Börsenbestände von XRP befinden sich auf dem niedrigsten Stand seit zwei Jahren, was auf anhaltende Haltebereitschaft hindeutet. Experten interpretieren diese Signale als starke bullische Indikatoren für die Kryptowährung.

Massive Akkumulation und ETF-Zuflüsse

Zwischen dem 9. und 11. Januar haben Anleger in ihren Wallets insgesamt 720 Millionen XRP-Token hinzugefügt, was einem Gegenwert von 1,5 Milliarden US-Dollar entspricht. Diese Käufe deuten auf eine gezielte Akkumulation hin, die über kurzfristige Spekulation hinausgeht. Gleichzeitig verzeichneten XRP-ETFs in der vergangenen Woche Zuflüsse in Höhe von 38 Millionen US-Dollar - trotz allgemeiner Kursverluste im Markt.

Die Produkte erreichten zudem mit einem Handelsvolumen von über 200 Millionen US-Dollar ihre aktivste Woche seit Einführung. Die Kombination aus hohen Zuflüssen und starkem Volumen unterstreicht das wachsende institutionelle Interesse an XRP.

Niedrige Börsenbestände und optimistische Prognosen

Die XRP-Bestände an zentralen Börsen liegen aktuell auf dem niedrigsten Niveau seit zwei Jahren. Dieser Rückgang signalisiert geringe Verkaufsbereitschaft und reduzierte verfügbare Liquidität am Markt - Faktoren, die in der Regel preisstützend wirken können. Steven McClurg, Geschäftsführer von Canary Capital, sieht XRP in einer starken Position: Nach Bitcoin sei XRP wahrscheinlich die bekannteste Kryptowährung an der Wall Street und könne Ethereum als zweitwichtigste Kryptowährung überholen.

Gegenpositionen wie die von Analyst Adriano Feria, der XRP-ETFs als "Anfang vom Ende" für XRP bezeichnete und kaum Wall-Street-Interesse prognostizierte, haben sich bislang nicht bestätigt. Die aktuellen Daten sprechen eher für anhaltende Stärke.

