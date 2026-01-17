Volksbanken öffnen Türen für Krypto: Handel mit Bitcoin & Co. bald beim Genossenschaftsverband möglich

Volks- und Raiffeisenbanken vollziehen eine bemerkenswerte Kehrtwende und ermöglichen ihren Kunden künftig den Handel mit Kryptowährungen. Die DZ BANK hat Ende Dezember 2025 die MiCAR-Zulassung der BaFin für ihre Kryptoplattform "meinKrypto" erhalten. Über diese Plattform können die Primärinstitute der genossenschaftlichen FinanzGruppe ihren Privatkunden bald den Handel mit ausgewählten Kryptowerten anbieten. Mehr als ein Drittel der Banken plant laut einer Studie des Genoverbandes die Einführung in den kommenden Monaten. Die Entwicklung signalisiert eine wachsende Akzeptanz von Kryptowährungen im traditionellen Bankensektor.

Volksbanken starten Krypto-Angebot

Die DZ BANK hat mit "meinKrypto" eine Plattform geschaffen, die den Genossenschaftsbanken zur Verfügung gestellt wird. Zum Start umfasst das Angebot Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) und Cardano (ADA). Jede einzelne Genossenschaftsbank entscheidet eigenständig über die Einführung des Dienstes für ihre Kunden.

Lange Zeit galten Volks- und Raiffeisenbanken als zurückhaltend gegenüber Kryptowährungen. Die neue Zulassung und das Plattform-Angebot markieren einen strategischen Wandel, der den Zugang zu digitalen Assets für eine breite Privatkundschaft erheblich erleichtert.

Klarna bringt eigenen Stablecoin auf den Markt

Auch das schwedische Zahlungsunternehmen Klarna wendet sich dem Krypto-Bereich zu. Trotz früher kritischer Äußerungen des Gründers Sebastian Siemiatkowski hat Klarna den Stablecoin KlarnaUSD eingeführt. Das Unternehmen sieht in der aktuellen Entwicklung von Krypto die Chance, Zahlungen schneller, günstiger und skalierbarer zu gestalten.

Mit 114 Millionen Kunden und einem jährlichen Bruttowarenwert von 112 Milliarden US-Dollar positioniert sich Klarna als potenzieller Treiber für Veränderungen im globalen Zahlungssystem. Die Kooperation mit Partnern wie Stripe und Tempo unterstreicht den Einstieg in den Krypto-Bereich als strategischen Schritt.

Bitcoin Hyper Presale: Layer-2-Lösung gewinnt an Dynamik

Während traditionelle Finanzinstitute und Zahlungsdienstleister zunehmend in Krypto investieren, richtet sich das Interesse vieler Anleger auf innovative Projekte wie Bitcoin Hyper. Das Layer-2-Projekt zielt darauf ab, die Bitcoin-Blockchain durch blitzschnelle Transaktionen und neue Anwendungsmöglichkeiten wie Staking und Lending zu erweitern.

Durch die Integration der Solana Virtual Machine sollen Funktionen der Solana-Blockchain zu niedrigen Kosten auch für Bitcoin verfügbar werden. Der $HYPER-Token bildet einen zentralen Bestandteil des Ökosystems. Der Presale hat bereits über 30 Millionen US-Dollar eingesammelt, und die nächste Preiserhöhung steht unmittelbar bevor.

