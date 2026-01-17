Ethereum-Angebot schrumpft dramatisch: Zwei Drittel aller ETH im Staking - Bull run bevor?

Der Kryptomarkt zeigt zu Jahresbeginn 2026 eine spürbare Stabilisierung. Bitcoin hat die 90.000-Dollar-Marke wieder überschritten und testet Bereiche nahe 100.000 Dollar, während die allgemeine Marktstimmung deutlich aufhellt. Ethereum rückt ebenfalls wieder stärker in den Fokus. Besonders auffällig ist der massive Anstieg des gestakten ETH: Laut aktuellen Daten liegen inzwischen rund zwei Drittel des Gesamtangebots im Staking-Contract. Ein Analyst sieht darin einen starken Treiber für zukünftige Kurssteigerungen.

Rekordhoch im Staking-Contract

Der Proof-of-Stake Deposit Contract von Ethereum hat einen neuen Höchststand von etwa 77,85 Millionen ETH erreicht, was einem Gegenwert von über 256 Milliarden US-Dollar entspricht. Innerhalb eines Jahres ist die gestakte Menge um fast 40 Prozent gestiegen. Validatoren hinterlegen ihre ETH in diesem Contract, um am Netzwerkkonsens teilzunehmen und Blöcke sowie Transaktionen zu verifizieren.

Die Coins sind dort fest gebunden und können nicht frei transferiert werden. Abhebungen erfolgen ausschließlich über formelle Validator-Ausstiege und unterliegen strengen zeitlichen Begrenzungen des Protokolls. Selbst bei massenhaften Ausstiegen würde neues Angebot nur schrittweise freigegeben. Für viele Beobachter signalisiert der hohe Anteil langfristiges Vertrauen in die Ethereum-Infrastruktur statt kurzfristiger Spekulation.

Stabilität versus Liquiditätsrisiken

Der extrem hohe Staking-Anteil wird unterschiedlich bewertet. Kritiker warnen vor eingeschränkter Liquidität: Bei einem starken Kurseinbruch könnten lange Warteschlangen bei Auszahlungen entstehen und zusätzliche Unsicherheit in Stressphasen schaffen. Zudem gewinnen große Staking-Anbieter zunehmend Einfluss auf Teile des Angebots.

Auf der anderen Seite reduziert die Bindung kurzfristigen Verkaufsdruck und stärkt die Angebotsstruktur. Ethereum dient als Rückgrat für Stablecoins, Tokenisierung, DeFi und institutionelle Lösungen. Ethereum-Treasury-Unternehmen wie Sharplink Gaming oder Bitmine bauen systematisch Bestände auf und staken diese ohne kurzfristige Verkaufsabsicht. Viele Marktteilnehmer werten den Trend daher als klaren Stabilitätsfaktor.

Bitcoin Hyper Presale: Wachstumspotenzial jenseits von Ethereum

Während bei Ethereum immer mehr Coins langfristig gebunden werden, richtet sich das Interesse vieler Anleger auf Projekte rund um Bitcoin. Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Infrastruktur, die Bitcoin für dezentrale Anwendungen öffnen soll. Transaktionen sollen beschleunigt, Kosten gesenkt und Zugang zu DeFi-Funktionen geschaffen werden.

Auf der Hyper Chain können BTC-Bestände aktiv eingesetzt werden, etwa für Lending, Staking, Liquiditätspools oder automatisierte Renditestrategien. Der $HYPER-Token ist zentral für Gebühren, Netzwerkfunktionen, Governance und Staking. Der laufende Presale hat bereits über 30 Millionen US-Dollar eingesammelt - noch vor Mainnet-Start und Börsenlisting.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

