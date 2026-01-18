Osnabrück (ots) -Der niedersächsische Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) erklärt die Kritik von Mitarbeitern an seinem Führungsstil mit einer Untersuchung der Finanzen. "Dass Aufarbeitungsprozesse intern manchmal als härter empfunden werden als früher, kann sein - insbesondere von Menschen, die mit diesen Vorgängen zu tun hatten", sagte Stefan Störmer im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).Hintergrund seien Hinweise auf Unregelmäßigkeiten im Finanzbereich gewesen, denen man habe nachgehen müssen. "Wenn es Anhaltspunkte für Fehler gibt, müssen wir handeln", so der GEW-Landeschef. Er betonte, dass entsprechende Schritte durch Vorstandsbeschlüsse gedeckt seien.Berichte, wonach der Landesverband kurz vor der Pleite stehe, wies Störmer allerdings zurück. "Der Landesverband umfasst vier große, starke Bezirksverbände. Diese sind finanziell gut aufgestellt", stellte er klar. Es gehe vielmehr um Fragen der Finanzverteilung und die Prüfung von Abläufen in den vergangenen Jahren.Zusätzliche Belastungen für die Führungsebene ergaben sich laut Störmer durch eine über einjährige Vakanz in der Geschäftsführung. Er räumte ein, dass die Übernahme dieser Aufgaben durch den Vorstand ein Lernprozess gewesen sei: "Wenn Sie mich heute fragen, ob ich Dinge anders machen würde: Ja, definitiv."Ende September hatten Mitarbeiter der Hannoveraner GEW-Geschäftsstelle in einem anonymen Brief öffentlich kritisiert, Störmer "zerstöre" das betriebliche Klima mit einer "herabwürdigenden, arroganten und selbstherrlichen Kommunikation". Anfang Oktober 2025 wurde Störmer auf der Landesdelegiertenkonferenz im Amt des GEW-Landesvorsitzenden bestätigt. Er habe den Eindruck, dass die Prozesse "nun deutlich klarer und ruhiger geworden sind", sagte Störmer der "NOZ".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6198363