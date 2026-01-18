Wer aus Deutschland auswandert, muss seit 2025 unter Umständen auf den Wert seiner Fondsanteile Wegzugsteuer zahlen. So sind die Erfahrungen betroffener Anleger nach dem ersten Jahr. Mit dem Jahressteuergesetz 2024 wurde die Wegzugsteuer, die bis dato quasi ausschließlich für Unternehmensbeteiligungen galt, auf Beteiligungen an Investmentfonds und Spezial-Investmentfonds erweitert. Seit 2025 müssen Anleger den Wertzuwachs ihrer im Privatvermögen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE