DAX mit Mini-Plus die Woche: Von den Senkrechtstartern des Jahres, starken ETFs und einem Rohstoff-Spezial

Nach einem starken Start ins neue Jahr hat der DAX diese Woche verschnauft. Wir haben das genutzt, um zu schauen, welche Aktien und ETFs besonders gut 2026 gestartet sind. Dazu gibt es noch ein Rohstoff-Spezial!Während die US-Banken mit ihren Zahlen offiziell den Startschuss für die Berichtssaison geben haben, rückten gleichzeitig neue Tech-Stars, klassische Industriewerte und überraschende Comebacks in den Fokus. Wer wissen will, wo zu Beginn 2026 die Musik am lautesten spielt, der kommt an der wO Börsenlounge kaum vorbei. Tempus AI lieferte vorläufige Zahlen, die Anleger aufhorchen ließen, Intel bekommt politischen Rückenwind aus Washington, und Bloom Energy bleibt trotz volatiler Märkte …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran