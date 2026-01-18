Anzeige
Mehr »
Sonntag, 18.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Saga Metals bestätigt weitere massive Titan-Treffer - Ressourcenmomentum nimmt Fahrt auf
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Markus Weingran
18.01.2026 08:27 Uhr
103 Leser
Artikel bewerten:
(0)

DAX mit Mini-Plus die Woche: Von den Senkrechtstartern des Jahres, starken ETFs und einem Rohstoff-Spezial

Nach einem starken Start ins neue Jahr hat der DAX diese Woche verschnauft. Wir haben das genutzt, um zu schauen, welche Aktien und ETFs besonders gut 2026 gestartet sind. Dazu gibt es noch ein Rohstoff-Spezial!Während die US-Banken mit ihren Zahlen offiziell den Startschuss für die Berichtssaison geben haben, rückten gleichzeitig neue Tech-Stars, klassische Industriewerte und überraschende Comebacks in den Fokus. Wer wissen will, wo zu Beginn 2026 die Musik am lautesten spielt, der kommt an der wO Börsenlounge kaum vorbei. Tempus AI lieferte vorläufige Zahlen, die Anleger aufhorchen ließen, Intel bekommt politischen Rückenwind aus Washington, und Bloom Energy bleibt trotz volatiler Märkte …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.