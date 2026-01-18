Anzeige
Mehr »
Sonntag, 18.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DSV9 | ISIN: US26740W1099 | Ticker-Symbol: RQ0
Tradegate
16.01.26 | 21:58
24,800 Euro
-0,08 % -0,020
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
D-WAVE QUANTUM INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
D-WAVE QUANTUM INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
24,88024,94017.01.
0,0000,00016.01.
WH SelfInvest
18.01.2026 09:00 Uhr
345 Leser
Artikel bewerten:
(1)

D-Wave Quantum Aktienanalyse - führender Anbieter von kommerziellen Quantum Computing Systemen, Software und Services

Anzeige / Werbung

D-Wave Quantum Aktienanalyse - führender Anbieter von kommerziellen Quantum Computing Systemen, Software und Services

In diesem Artikel:

1. D-Wave Quantum im Fokus

2. Fundamentaldaten - der Blick auf die letzten Jahreszahlen 2023 und 2024

3. Quartalszahlen QIII/FY2025 und Neunmonatszahlen 9M/FY2025

4. Analysteneinschätzungen - hat die Aktie weiteres Potenzial?

5. D-Wave Quantum - was sagt die Charttechnik?

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen

Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

© 2026 WH SelfInvest
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.