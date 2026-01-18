© Foto: adobe.stock.comEskaliert der Goldpreis? Trump schwingt einmal mehr den Zoll-Hammer. Die Grönland-Frage spitzt sich zu. Dass das Ganze an einem Wochenende passiert, erhöht die Brisanz. Wie reagieren die Finanzmärkte - vor allem Gold?Goldpreis aktuell: Trump mischt die Karten neu Zuletzt konsolidierten die Edelmetalle. Gewinnmitnahmen verhagelten den Wochenschluss. Platin, Palladium und nicht zuletzt Silber gingen in die Knie. Der Goldpreis zog sich dabei noch recht achtbar aus der Affäre und beendete die Handelswoche im Bereich von 4.600 US-Dollar. Doch angesichts der Entwicklungen vom Wochenende dürfte das Ganze von untergeordneter Bedeutung sein. Trumps Zolldrohungen gegen Staaten, die sich beim Thema …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE