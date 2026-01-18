Wochenausblick - Die Berichtssaison geht weiter: Unternehmenszahlen und Inflationsdaten im Rampenlicht.



Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Gespannt blicken wir am Montag auf einige richtungsweisende Daten. Im Mittelpunkt steht zunächst China. Die Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts sowie der aktuellen Zahlen zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen geben Aufschluss darüber, wie stabil die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt das vergangene Jahr abgeschlossen hat. Zusätzlich liefert der Verbraucherpreisindex für die Eurozone entscheidende Signale für die Inflationstendenz und damit für den künftigen Zinskurs der Europäischen Zentralbank im noch jungen Handelsjahr.















Dienstag:



Der Dienstag wird ein ereignisreicher Handelstag. Die europäischen Märkte erwarten wichtige Konjunkturdaten vom britischen Arbeitsmarkt bezüglich der Arbeitslosenänderung und vom deutschen Erzeugerpreisindex. Parallel dazu richtet sich der Blick nach China, wo die Zentralbank (PBoC) ihren Zinsentscheid bekanntgibt. Zudem geht die Berichtssaison mit Zahlen von Schwergewichten wie Netflix, 3M, United Airlines und Interactive Brokers in die nächste Runde.





















Mittwoch:



Am Mittwoch stehen die Inflationsdaten des Vereinigten Königreichs im Mittelpunkt des Marktinteresses. Investoren werden genau auf die Veröffentlichung neuer Zahlen des Verbraucherpreisindex und des (Kern-)Erzeugerpreisindex achten, um die Dynamik der Preisentwicklung zu beurteilen. Die Daten sind entscheidend für die künftigen geldpolitischen Entscheidungen der britischen Zentralbank. Die neuesten Quartalsberichte für das vierte Quartal 2025 werden unter anderem Johnson & Johnson, Charles Schwab und Prologis veröffentlichen.















Donnerstag:



Am Donnerstag richtet sich der Fokus der Märkte verstärkt auf die USA. Mit der Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts und der Kernrate der persönlichen Konsumausgaben, dem bevorzugten Inflationsmaß der Fed, erhalten Marktteilnehmer wichtige Hinweise auf die konjunkturelle Lage und mögliche zukünftige Zinsschritte in den Vereinigten Staaten. Des Weiteren liefert das Verbrauchervertrauen in der Eurozone wichtige Signale für die Stimmung der hiesigen Konsumenten. Neue Quartalszahlen werden unter anderem Visa, LVMH, Procter & Gamble sowie Intel vorlegen.



















Freitag:



Am Freitag erwartet die Anleger ein spannungsgeladener Wochenabschluss, der von geldpolitischen Impulsen und wichtigen Frühindikatoren geprägt ist. Den Auftakt macht Japan mit dem Zinsentscheid der Bank of Japan (BoJ). Im weiteren Tagesverlauf rückt die Realwirtschaft in den Fokus. Die Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, Frankreich, die Eurozone, das Vereinigte Königreich und die USA wird zeigen, wie optimistisch die Unternehmen ins neue Jahr gestartet sind. Abgerundet wird das Datenpaket durch das US-Verbrauchervertrauen, während auf der Unternehmensseite der Energieriese Schlumberger mit seinen neuesten Quartalszahlen Einblicke in die Verfassung des globalen Öl- und Gas-Sektors gewährt.











