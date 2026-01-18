Die medial oft herbeigeschriebene Überlegenheit chinesischer Elektroautos hat sich zumindest in Europa noch nicht in großen Verkaufserfolgen niedergeschlagen. Oft waren die Haken ausgerechnet bei Parade-Themen wie Batterie und Software zu groß - oder das Auto für das Gebotene schlichtweg zu teuer. Der B10 von Leapmotor ist hingegen ein sehr rundes Gesamtpaket - wenn auch nicht perfekt. Keine Frage, Nio baut gute E-Autos, davon konnte ich mich selbst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net