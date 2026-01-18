DAX: Charttechnisch Bullisch, Politisch Bärisch! - Die aktuelle DAX-Analyse

DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 04 - 2026) - DAX Aktuell

Der DAX hat sich Mitte Dezember über die SMA50 (aktuell bei 24.203 Punkten) schieben können. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass er zunächst Probleme hatte, sich von dieser Linie zu lösen, dies dann aber abbilden konnte. Es ging im Zuge dessen an immer neue Hochs. Der Index hat, nachdem das Allzeithoch formatiert war, in den letzten Handelstagen etwas zurückgesetzt, wobei die Abgaben einen moderaten Charakter hatten.

Das Tageschart ist rein nach Charttechnik nach wie vor uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 24.767 Punkten) notiert, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten zunächst das Allzeithoch und nachfolgend die 25.690/715 Punkte bzw. die 25.945/65 Punkte sein.

Die politischen Einflüsse sollten aber zum Wochenstart überwiegen! US Präsident Trump hat neue Zölle für Deutschland und andere Länder angekündigt - Auslöser ist der "Grünland-Konflikt". Die Nachrichtenlage aktuell ist mehr als volatil - es gibt Gegensignale aus dem US Kongress. Einige DAX-Indikationen vom Wochenende taxieren den DAX mit rund 300 Punkten Abschlag. Entscheidend wird die aktuelle Nachrichtenlage am Montagmorgen sein.

geschrieben von Jens Chrzanowski

