STUTTGART (dpa-AFX) - Fluggäste in Stuttgart können laut Flughafen-Chef Ulrich Heppe künftig auf schnellere Sicherheitskontrollen hoffen. Denn in diesem Jahr stehe eine Änderung an. Künftig werde der Flughafen selbst einen Dienstleister für die Kontrollen beauftragen und steuern, sagte Heppe der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Bislang sei das die Aufgabe der Bundespolizei gewesen. Nun habe der Flughafen aber im Dezember vergangenen Jahres mit dem Bundesinnenministerium einen Vertrag abgeschlossen, um diese Aufgabe selbst zu übernehmen. In Frankfurt, Berlin und Köln hätten die Flughäfen bereits die Verantwortung für die Kontrollen.

Er hoffe, dass der Flughafen seine operative Erfahrung einbringen könne, um den Prozess für die Passagiere effizienter und angenehmer zu gestalten und kürzere Wartezeiten zu erreichen, sagte Heppe.

Die Bundespolizei habe den Job ordentlich gemacht und die Zusammenarbeit sei toll. Aber die Bundespolizei habe natürlich einen anderen Fokus und achte vor allem auf die Sicherheit und nicht so sehr darauf, wie wohl sich die Passagiere fühlten und welche Interessen sie hätten, sagte Heppe. Natürlich werde die Bundespolizei weiter für die Luftsicherheit zuständig bleiben und mit Personal hinter der Sicherheitskontrolle stehen, um aufzupassen.

Es laufe gerade eine internationale Ausschreibung, an der sich alle großen Dienstleister beteiligt hätten. Im ersten Quartal werde einer ausgewählt, sagte Heppe. Übernehmen solle dieser dann ab November dieses Jahres./rwi/DP/zb