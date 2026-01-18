Der deutsche Cloud-Anbieter Ionos könnte von einer Milliardenförderung seitens der EU profitieren. Diese erhofft sich mehr Resilienz und Unabhängigkeit bei europäischen KI-Anwendungen. Der deutsche Cloud- und Hosting-Anbieter Ionos könnte massiv von der Genehmigung einer sogenannten KI-Gigafactory durch die EU profitieren. An dem Projekt wäre neben Ionos auch das Bauunternehmen Hochtief beteiligt. Vergangenen Juni haben die beiden Unternehmen eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE