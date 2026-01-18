Donald Trump hat am 17. Januar 2026 neue Zollmaßnahmen als Druckmittel im Grönland-Streit angekündigt: Auf Importe aus acht europäischen Ländern (Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Finnland, Großbritannien) sollen zusätzliche 10 Prozent ab 1. Februar 2026 fällig werden - mit einer Eskalation auf 25 Prozent bis 1. Juni 2026, solange es keine Einigung über einen "Kauf" Grönlands gebe. Das ist weniger klassische Handelspolitik als geopolitische Hebelwirkung - und genau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research