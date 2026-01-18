Interessante Entwicklung...: Wochenrückblick KW 03-2026: Märkte am Starkstrom - Europa mit Rekorden, USA tritt auf der Stelle!

Anzeige / Werbung

Europas Leitindizes setzten zu Wochenbeginn ihre Rekordjagd fort, getragen von entspannterer Geopolitik und einem Tech-Comeback.

am Ende überwogen jedoch Gewinnmitnahmen. An der Wall Street blieben die großen Indizes weitgehend richtungslos, da gemischte Quartalszahlen und die Unsicherheit über den weiteren Fed-Pfad die Risikobereitschaft dämpften. Der STOXX Europe 600 markierte in der Vorwoche neue Hochs - ein Beleg, dass die Rallye in Europa intakt bleibt, auch wenn die Wochenbilanz diesmal gemischt ausfiel.

Parallel verharrten die 10-jährigen US-Renditen in einer engen Spanne um 4,1 bis 4,2% - stabil genug, um größere Bewertungsverschiebungen zu verhindern.

Rohstoffe ebenfalls gemischt!

Gold und Silber sprangen zur Wochenmitte auf neue Rekordstände, ehe festere US-Daten und ein stärkerer Dollar einen Teil der Gewinne einkassierten. Gold notierte rekordnah um 4.600,- USD je Unze, Silber kurzzeitig über 93,- USD je Unze. Die "Safe-Haven'-Nachfrage bleibt trotz Rücksetzer hoch. ?Kupfer schoss an der LME auf ein Allzeithoch oberhalb von 13.000,- USD je Tonne, bevor es zum Wochenschluss konsolidierte.

Angebotsrisiken und die Aussicht auf mehr fiskalische/monetäre Unterstützung stützen den übergeordneten Aufwärtstrend.

Ausblick:

In der neuen Woche rücken Quartalszahlen wieder stärker in den Fokus. In den USA, wo am Montag aufgrund des eines Feiertags (Martin-Luther-King-Day) die Börsen geschlossen sind, melden u.a. Netflix, Johnson & Johnson, Procter & Gamble und Intel, während in Europa die Berichtssaison ebenfalls anhält. Makroseitig liefern Chinas BIP-Daten (Mo) und die globalen Flash-PMIs (Fr) frische Taktgeber. Zudem können politische Spannungen und mögliche Zollandrohungen die Marktgleichgewichte ins Wanken bringen.

Es bleibt also definitiv weiter spannend an den Aktien- und Rohstoff-Märkten. Was weiterhin für Rohstoffe spricht, können Sie in unserem folgenden Wochenrückblick Nachlesen.

