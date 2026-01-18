STUTTGART (dpa-AFX) - Mit großem Besucherandrang hat am Wochenende die Reisemesse CMT in Stuttgart begonnen. Rund 72.000 Besucher strömten durch die Hallen, sagte eine Messesprecherin. Das sei etwas mehr als im vergangenen Jahr zum Auftakt. "Wir sind sehr zufrieden". Die CMT (Caravan, Motor und Touristik) gibt es seit 1968 - in diesem Jahr dauert sie bis zum 25. Januar. 2025 hatten rund 260.000 Menschen die Reisemesse besucht.

Der Weg zum Stuttgarter Messegelände gestaltet sich für viele Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr aber schwieriger als üblich. Denn zum Auftakt war die S-Bahn-Strecke zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt gesperrt - und auch am zweiten CMT-Wochenende wird das der Fall sein. Die Linien, die normalerweise zur Messe fahren, fallen aus. Stattdessen gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen. Bei den Besucherzahlen habe sich das bislang aber nicht bemerkbar gemacht, sagte die Sprecherin.

Trend zu günstigeren Modellen



Besonders groß ist der Bereich Caravaning, der zu den Publikumsmagneten der CMT zählt. In den Hallen den demnach rund 1.200 Fahrzeuge ausgestellt - vom kompakten Campervan über familienfreundliche Modelle bis hin zu luxuriösen Reisemobilen und Expeditionsfahrzeugen. Messechef Roland Bleinroth sagte zum CMT-Auftak, dass es rund 120 Neuheiten und Weltpremieren gebe. Viele Fahrzeuge lassen sich betreten und direkt vergleichen.

Ein Trend, der in diesem Jahr spürbar sei: Viele Hersteller setzen nach Angaben der Messe auf günstigere Einstiegsmodelle. Zum Beispiel gibt es fahrfertige Campervans, die in der einfachsten Ausführung ab 40.000 Euro angeboten werden. Auch Einsteiger-Wohnwagen seien für unter 20.000 Euro zu haben.

Auch der Trend zu individuellen Lösungen und zur Optimierung der eigenen Fahrzeuge halte an. Wieder auf ihre Kosten kommen auch Menschen, die ein Fahrzeug selbst zum Camper umbauen möchten. Auf der Tochtermesse Selbstausbau (22. bis 25. Januar) dreht sich alles um das Thema - und damit unter anderem um Batterien, Dämmmaterialien und Werkzeuge.

Angola stellt sich vor



Bei den Reisezielen setzt die CMT ebenfalls auf Inspiration statt Bekanntes. Als internationales Partnerland steht in diesem Jahr Angola im Fokus. Das Land im südwestlichen Afrika dürfte vielen Besucherinnen und Besuchern bislang wenig geläufig sein, sagte Bleinroth. Gerade das sei aber Teil des Konzepts. "Die Menschen kommen zur Messe, um sich inspirieren zu lassen und etwas Neues zu entdecken - und nicht, um bestätigt zu bekommen, was sie vorher schon wussten". Angola präsentiert sich unter anderem mit Natur, kultureller Vielfalt und noch wenig erschlossenen touristischen Angeboten.

Außerdem können sich die Besucher auf der CMT über die "Grand Tour de Catalunya" informieren, eine Rundreise durch Katalonien. Sie umfasst fünf Etappen, die Küstenabschnitte, bergige Regionen und Teile des Hinterlands. Im Mittelpunkt stehen regionale Küche, Kultur und Landschaft. Damit greift die Messe auch den Trend zu individuellem Reisen mit Auto, Camper oder Mietfahrzeug auf. Ergänzt wird das Programm um kleinere Tochtermessen zu thematischen Reisen wie Fahrrad, Wandern, Golf oder Kreuzfahrten.