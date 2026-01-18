© Foto: Aaron Schwartz - Sipa USADie Regierung greift massiv in Kreditmärkte und Notenbankpolitik ein. Tom Lee sieht klare Verlierer im Finanzsektor, aber Chancen bei Energie, Rohstoffen, Big Tech und Krypto - weil Washington die Weichen neu stellt.Zu Beginn der neuen Berichtssaison haben geopolitische Spannungen und Sorgen um die Unabhängigkeit der Federal Reserve die Stimmung an den US-Börsen zunächst getrübt. Vor diesem Hintergrund rät Tom Lee, Forschungsleiter bei Fundstrat, Anlegern dazu, die politischen Signale aus Washington besonders genau zu verfolgen. Seiner Einschätzung nach entscheidet das Weiße Haus im aktuellen Umfeld stärker denn je darüber, welche Branchen zu den Gewinnern oder Verlierern des Jahres 2026 …Den vollständigen Artikel lesen
