US-Präsident Donald Trump zündet die nächste Eskalationsstufe in der Debatte um Grönland. An den heimischen Aktienmärkten dürfte die Volatilität daher wieder spürbar zunehmen. Börsianer erwartet dabei auch ein spannender Handelsauftakt, der bei allen Risiken bei ausgewählten Werten auch Chancen bieten dürfte. Trump kündigte am Samstag überraschend neue Strafzölle gegen Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Finnland an. Vom 1. Februar 2026 an sollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär