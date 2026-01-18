LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer hat nach Angaben der Downing Street am Sonntag mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Zuvor habe er mit Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen gesprochen sowie mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Mark Rutte. "In all seinen Telefonaten bekräftigte der Premierminister seine Position zu Grönland", sagte eine Sprecherin.

Starmer sagte demnach, "die Sicherheit im hohen Norden sei für alle Nato-Verbündeten eine Priorität, um euro-atlantische Interessen zu schützen". Starmer habe erneut betont, dass es falsch sei, Zölle bei Verbündeten zu erheben, wenn diese sich für die kollektive Sicherheit der Nato-Verbündeten einsetzten, sagte die Sprecherin./gth/DP/zb