Die neue Frontlinie der Weltwirtschaft verläuft nicht durch Kriegsgebiete, sondern durch Minen und Raffinerien. Der strategische Kampf um kritische Rohstoffe ist voll entbrannt, angetrieben von geopolitischen Spannungen und dem unerbittlichen Tempo der Energiewende und neuen Technologien. Die Abhängigkeit von wenigen Quellen für unverzichtbare Materialien hat sich als massive Verwundbarkeit erwiesen, die jetzt Nationen zu einem beispiellosen Wettlauf um sichere Lieferketten zwingt. In diesem Rennen um Versorgungssouveränität und technologische Führung rücken drei Spezialisten in den Fokus: Standard Lithium, Power Metallic Mines und Lynas Rare Earths.
