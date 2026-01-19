Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - January 19, 2026) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|A.I.S Resources Limited
|February 3, 2026
|March 10, 2026
|AGS
|American Pacific Mining Corp. *
|January 2, 2026
|February 18, 2026
|AGS
|Arway Corporation %
|February 3, 2026
|March 23, 2026
|AS
|Royal Bank of Canada
|February 10, 2026
|April 9, 2026
|A
|Bear Creek Mining Corporation
|January 13, 2026
|February 19, 2026
|S
|BriaPro Therapeutics Corp.
|January 26, 2026
|March 5, 2026
|AGS
|Briacell Therapeutics Corp.
|January 26, 2026
|March 5, 2026
|AGS
|Britannia Life Sciences Inc.
|January 16, 2026
|February 24, 2026
|A
|CDN Maverick Capital Corp.
|February 4, 2026
|March 16, 2026
|AGS
|CRCD (Capital regional...)
|February 17, 2026
|April 8, 2026
|A
|Canadian Premium Sand Inc.
|February 4, 2026
|March 26, 2026
|AG
|Cantex Mine Development Corp.
|February 5, 2026
|March 17, 2026
|A
|Cloud3 Ventures Inc.
|February 2, 2026
|March 13, 2026
|S
|Coniagas Battery Metals Inc.
|January 13, 2026
|February 18, 2026
|S
|Covalon Technologies Ltd.
|February 6, 2026
|March 25, 2026
|AS
|Electrum Discovery Corp.
|January 29, 2026
|March 13, 2026
|S
|Falcon Oil & Gas Ltd.
|January 26, 2026
|March 3, 2026
|S
|Gold Hunter Resources Inc.
|February 2, 2026
|March 12, 2026
|A
|Golden Goose Resources Corp.
|January 22, 2026
|February 26, 2026
|A
|Hydrograph Clean Power Inc.
|February 6, 2026
|March 25, 2026
|AS
|Infield Minerals Corp.
|February 5, 2026
|March 12, 2026
|AGS
|Integrated Cyber Solutions Inc
|February 2, 2026
|March 12, 2026
|AS
|MILITARY METALS CORP
|January 19, 2026
|February 23, 2026
|A
|Mega Uranium Ltd.
|February 6, 2026
|March 26, 2026
|A
|Microbix Biosystems Inc.
|February 6, 2026
|March 25, 2026
|AS
|Mineros S.A.
|February 5, 2026
|March 27, 2026
|AS
|Nexera Energy Inc,
|February 3, 2026
|March 10, 2026
|AG
|Oceanic Wind Energy Inc.
|February 9, 2026
|March 24, 2026
|AGS
|Precore Gold Corp.
|January 23, 2026
|March 9, 2026
|A
|Rokmaster Resources Corp.
|February 2, 2026
|March 12, 2026
|AG
|SAFE SUPPLY STREAMING CO LTD
|February 3, 2026
|March 10, 2026
|AS
|Steep Hill Inc.
|February 5, 2026
|March 26, 2026
|S
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
