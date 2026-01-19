Ohne Wolfram läuft in vielen Schlüsselindustrien nichts. Das Übergangsmetall ist unverzichtbar für Rüstung, Halbleiter, Luft- und Raumfahrt und rückt nun mit der Fusionsforschung weiter ins Zentrum strategischer Interessen. Gleichzeitig kontrolliert China über 80 % der globalen Versorgung und verschärft seine Exportauflagen. Der Westen sucht händeringend Alternativen. Genau hier positioniert sich Almonty Industries als größter nicht-chinesischer Produzent. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält die Aktie durch massive Insiderkäufe von CEO Lewis Black. Ein Signal, das Anleger nicht ignorieren sollten.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de