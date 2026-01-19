DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 19. Januar

=== *** 03:00 CN/BIP 4Q *** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Dezember *** 03:00 CN/Industrieproduktion Dezember *** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Dezember 07:30 DE/Douglas AG, Trading Statement 08:00 DE/Insolvenzen Oktober *** 10:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Update zum Weltwirtschaftsausblick *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember Eurozone Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+2,4% gg Vj - CH/Beginn Weltwirtschaftsforum, Davos (bis 23. Januar) *** - BE/Eurogruppe, Nominierung eines Kandidaten für das Amt des EZB-Vizepräsidenten - US/Börsenfeiertag: USA ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2026 23:52 ET (04:52 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.