DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Zwischen China-BIP und Zoll-Sorgen

DOW JONES--Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte zu Beginn der neuen Woche. Im Fokus stehen chinesische Wirtschaftsdaten. So hat sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal um 4,5 Prozent erhöht, blieb damit aber knapp unter der Prognose einer Zunahme um 4,6 Prozent. Damit erreichte Peking allerdings sein offizielles Wachstumsziel und knüpfte an das reale BIP-Wachstum von 5 Prozent aus dem Jahr 2024 an. Während es für den Shanghai-Composite um 0,3 Prozent aufwärts geht, verliert der Hang-Seng-Index in Hongkong 0,9 Prozent.

Etwas auf die Stimmung drücken die angedrohten Zölle von US-Präsident Donald Trump, der im Zuge des Grönland-Streits insgesamt acht europäischen Ländern mit einem 10-prozentigen Zusatzzoll gedroht hat. Der Schritt hat das Zeug, ein wegweisendes Handelsabkommen zu kippen, das Trump im vergangenen Jahr mit der EU erzielt hatte und das darauf abzielt, Zölle auf viele US-Exporte zu senken. Dies schürt Sorgen vor einem erneuten Zollstreit.

Chinas Wirtschaftswachstum für 2026 dürfte mindestens etwas schwächer ausfallen als das von 2025, sagt Volkswirtin Zichun Huang von Capital Economics. Die Konjunkturdaten für Dezember deuteten darauf hin, dass das Produktionswachstum zum Jahresende an Dynamik gewonnen habe. Dies sei jedoch größtenteils auf robuste Exporte zurückzuführen. Obwohl Chinas Wirtschaftswachstum für 2025 mit 5,0 Prozent dem Ziel der Regierung entsprochen habe, würden die offiziellen Zahlen das Tempo der wirtschaftlichen Expansion um mindestens 1,5 Prozentpunkte überbewerten, so die Ökonomin. Die chinesische Notenbank (PBoC) habe signalisiert, dass Leitzinssenkungen bevorstünden, wobei ein Schritt möglicherweise bereits am Dienstag erfolgen könnte. Dennoch dürfte eine schrittweise Lockerung der Geldpolitik die Wirtschaft nicht ankurbeln.

In Tokio setzen sich die Abgaben nach den jüngst starken Gewinnen fort, der Nikkei-225 reduziert sich um weitere 1,0 Prozent. Die Anleger beobachten aufmerksam alle Details zu den Parlamentswahlen sowie die Strategie von Premierministerin Sanae Takaichi, mit der sie die Wirtschaft ankurbeln und das Vertrauen der Öffentlichkeit gewinnen wolle, heißt es. Auto- und Elektronikwerte führen die Verluste in Tokio an. Toyota Motor fallen um 1,7 Prozent und Olympus geben um 2,9 Prozent nach.

An der Börse in Seoul geht nach einem leichten Abschlag zu Handelsbeginn dagegen die jüngste Rally weiter - der Kospi klettert um weitere 1,3 Prozent. Hier stehen Chipwerte erneut auf der Kaufliste. Der US-Konzern Micron Technology will eine Produktionsstätte von der taiwanischen Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp für 1,8 Milliarden Dollar übernehmen. In Seoul gewinnen die Aktien von Samsung Electronics und SK Hynix bis zu 1,7 Prozent. Für die Aktien von Taiwan Semiconductor geht es in Taipeh um weitere 3,0 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.874,00 -0,3% +2,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 53.415,53 -1,0% +7,1% 07:00 Kospi (Seoul) 4.902,39 +1,3% +16,3% 07:30 Shanghai-Comp. 4.113,08 +0,3% +3,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.615,05 -0,9% +4,5% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:09 % YTD EUR/USD 1,1635 0,4 1,1586 1,1612 -1,3% EUR/JPY 183,59 0,4 182,92 183,66 -0,5% EUR/GBP 0,8681 0,1 0,8675 0,8668 -0,7% GBP/USD 1,3403 0,4 1,3355 1,3396 -0,6% USD/JPY 157,79 -0,1 157,88 158,17 +1,0% USD/KRW 1.473,58 0,0 1.473,58 1.470,91 +2,3% USD/CNY 7,0016 0,0 7,0016 7,0030 -0,3% USD/CNH 6,9576 -0,1 6,9671 6,9655 -0,1% USD/HKD 7,7960 -0,0 7,7980 7,7997 +0,3% AUD/USD 0,6696 0,3 0,6673 0,6703 +0,6% NZD/USD 0,5778 0,6 0,5744 0,5760 -0,1% BTC/USD 92.557,80 -3,0 95.455,70 95.614,80 +7,4% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD Brent/ICE 64,14 64,13 +0,0% +0,01 +5,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.669,18 4.596,45 +1,6% +72,74 +6,4% Silber 93,20 90,1495 +3,4% +3,05 +26,4% Platin 2.023,72 2.018,86 +0,2% +4,86 +15,0% Kupfer 5,91 5,83 +1,4% +0,08 +2,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

January 19, 2026 00:34 ET (05:34 GMT)

