Anzeige
Mehr »
Montag, 19.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Silber bei 90. Gold bei 4.600. Kupfer bei 6. - Top-Aktie im Fokus
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
19.01.2026 07:09 Uhr
277 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Zwischen China-BIP und Zoll-Sorgen

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Zwischen China-BIP und Zoll-Sorgen

DOW JONES--Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte zu Beginn der neuen Woche. Im Fokus stehen chinesische Wirtschaftsdaten. So hat sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal um 4,5 Prozent erhöht, blieb damit aber knapp unter der Prognose einer Zunahme um 4,6 Prozent. Damit erreichte Peking allerdings sein offizielles Wachstumsziel und knüpfte an das reale BIP-Wachstum von 5 Prozent aus dem Jahr 2024 an. Während es für den Shanghai-Composite um 0,3 Prozent aufwärts geht, verliert der Hang-Seng-Index in Hongkong 0,9 Prozent.

Etwas auf die Stimmung drücken die angedrohten Zölle von US-Präsident Donald Trump, der im Zuge des Grönland-Streits insgesamt acht europäischen Ländern mit einem 10-prozentigen Zusatzzoll gedroht hat. Der Schritt hat das Zeug, ein wegweisendes Handelsabkommen zu kippen, das Trump im vergangenen Jahr mit der EU erzielt hatte und das darauf abzielt, Zölle auf viele US-Exporte zu senken. Dies schürt Sorgen vor einem erneuten Zollstreit.

Chinas Wirtschaftswachstum für 2026 dürfte mindestens etwas schwächer ausfallen als das von 2025, sagt Volkswirtin Zichun Huang von Capital Economics. Die Konjunkturdaten für Dezember deuteten darauf hin, dass das Produktionswachstum zum Jahresende an Dynamik gewonnen habe. Dies sei jedoch größtenteils auf robuste Exporte zurückzuführen. Obwohl Chinas Wirtschaftswachstum für 2025 mit 5,0 Prozent dem Ziel der Regierung entsprochen habe, würden die offiziellen Zahlen das Tempo der wirtschaftlichen Expansion um mindestens 1,5 Prozentpunkte überbewerten, so die Ökonomin. Die chinesische Notenbank (PBoC) habe signalisiert, dass Leitzinssenkungen bevorstünden, wobei ein Schritt möglicherweise bereits am Dienstag erfolgen könnte. Dennoch dürfte eine schrittweise Lockerung der Geldpolitik die Wirtschaft nicht ankurbeln.

In Tokio setzen sich die Abgaben nach den jüngst starken Gewinnen fort, der Nikkei-225 reduziert sich um weitere 1,0 Prozent. Die Anleger beobachten aufmerksam alle Details zu den Parlamentswahlen sowie die Strategie von Premierministerin Sanae Takaichi, mit der sie die Wirtschaft ankurbeln und das Vertrauen der Öffentlichkeit gewinnen wolle, heißt es. Auto- und Elektronikwerte führen die Verluste in Tokio an. Toyota Motor fallen um 1,7 Prozent und Olympus geben um 2,9 Prozent nach.

An der Börse in Seoul geht nach einem leichten Abschlag zu Handelsbeginn dagegen die jüngste Rally weiter - der Kospi klettert um weitere 1,3 Prozent. Hier stehen Chipwerte erneut auf der Kaufliste. Der US-Konzern Micron Technology will eine Produktionsstätte von der taiwanischen Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp für 1,8 Milliarden Dollar übernehmen. In Seoul gewinnen die Aktien von Samsung Electronics und SK Hynix bis zu 1,7 Prozent. Für die Aktien von Taiwan Semiconductor geht es in Taipeh um weitere 3,0 Prozent nach oben. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.874,00    -0,3%   +2,2%   06:00 
Nikkei-225 (Tokio)   53.415,53    -1,0%   +7,1%   07:00 
Kospi (Seoul)      4.902,39    +1,3%   +16,3%   07:30 
Shanghai-Comp.      4.113,08    +0,3%   +3,4%   08:00 
Hang-Seng (Hongk.)   26.615,05    -0,9%   +4,5%   09:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %   00:00 Fr, 09:09  % YTD 
EUR/USD          1,1635     0,4   1,1586   1,1612  -1,3% 
EUR/JPY          183,59     0,4   182,92   183,66  -0,5% 
EUR/GBP          0,8681     0,1   0,8675   0,8668  -0,7% 
GBP/USD          1,3403     0,4   1,3355   1,3396  -0,6% 
USD/JPY          157,79    -0,1   157,88   158,17  +1,0% 
USD/KRW         1.473,58     0,0  1.473,58  1.470,91  +2,3% 
USD/CNY          7,0016     0,0   7,0016   7,0030  -0,3% 
USD/CNH          6,9576    -0,1   6,9671   6,9655  -0,1% 
USD/HKD          7,7960    -0,0   7,7980   7,7997  +0,3% 
AUD/USD          0,6696     0,3   0,6673   0,6703  +0,6% 
NZD/USD          0,5778     0,6   0,5744   0,5760  -0,1% 
BTC/USD         92.557,80    -3,0 95.455,70 95.614,80  +7,4% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD  % YTD 
Brent/ICE          64,14    64,13   +0,0%   +0,01  +5,4% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           4.669,18  4.596,45   +1,6%   +72,74  +6,4% 
Silber           93,20   90,1495   +3,4%   +3,05 +26,4% 
Platin          2.023,72  2.018,86   +0,2%   +4,86 +15,0% 
Kupfer            5,91    5,83   +1,4%   +0,08  +2,4% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2026 00:34 ET (05:34 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.