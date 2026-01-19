Zum Start in die Woche haben Gold und Silber ihre Rally fortgesetzt und erneut neue Rekordstände erreicht. Auslöser ist die zunehmende geopolitische Eskalation rund um den Grönland-Streit zwischen den USA und Europa. In der Nacht auf Montag sprang der Goldpreis zeitweise um rund zwei Prozent nach oben und markierte bei 4.690 Dollar ein neues Hoch. Zwar gab er zuletzt ein paar Dollar wieder ab, er er präsentiert sich am Montagmorgen mit 4.668 Dollar aber weiter stark.Auf ein neues Hoch konnte auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär