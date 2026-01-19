VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 19
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-01-16
|NL0009272749
|3888777.000
|393144021.84
|101.0971
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-01-16
|NL0009272772
|513000.000
|38711922.44
|75.4618
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-01-16
|NL0009272780
|360000.000
|31870228.65
|88.5284
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-01-16
|NL0009690239
|8210404.000
|324161465.67
|39.4818
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-01-16
|NL0009690247
|2208390.000
|37993475.43
|17.2042
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-01-16
|NL0009690254
|2426537.000
|30134602.29
|12.4188
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-01-16
|NL0010273801
|2681000.000
|51426100.10
|19.1817
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-16
|NL0010731816
|888000.000
|81455597.79
|91.7293
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-01-16
|NL0011683594
|107000000.000
|5257807564.43
|49.1384
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-16
|NL0010408704
|31403010.000
|1210119580.87
|38.5351
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-01-16
|NL0009272764
|318000.000
|20428975.61
|64.2421
