Montag, 19.01.2026
Desert Gold: Aus einem Explorer wird ein ernsthafter Wertschöpfer
PR Newswire
19.01.2026 08:12 Uhr
Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 19

Fund: FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
GID
Date: 16/1/2026
Curr: USD
NAV: 10.73
Shrs: 75,250,000.00
Tckr: FGQI
Fund: FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
GAE
Date: 16/1/2026
Curr: EUR
NAV: 9.19
Shrs: 4,700,000.00
Tckr: FGEU
Fund: FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
GAG
Date: 16/1/2026
Curr: GBP
NAV: 9.80
Shrs: 6,550,000.00
Tckr: FGQP
Fund: FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
CHD
Date: 16/1/2026
Curr: CHF
NAV: 8.06
Shrs: 2,800,000.00
Tckr: FGQC
Fund: Fidelity US Quality Income UCITS ETF
UIA
Date: 16/1/2026
Curr: USD
NAV: 15.08
Shrs: 17,900,000.00
Tckr: FUSA
Fund: Fidelity US Quality Income UCITS ETF
UID
Date: 16/1/2026
Curr: USD
NAV: 12.50
Shrs: 114,450,000.00
Tckr: FUSD
Fund: Fidelity US Quality Income UCITS ETF
UAE
Date: 16/1/2026
Curr: EUR
NAV: 11.23
Shrs: 5,550,000.00
Tckr: FUSU
Fund: Fidelity US Quality Income UCITS ETF
UAG
Date: 16/1/2026
Curr: GBP
NAV: 11.91
Shrs: 550,000.00
Tckr: FUSP
Fund: FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
EAE
Date: 16/1/2026
Curr: EUR
NAV: 9.22
Shrs: 3,050,000.00
Tckr: FEQD
Fund: FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
EAG
Date: 16/1/2026
Curr: GBP
NAV: 9.90
Shrs: 150,000.00
Tckr: FEQP
Fund: FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
EIE
Date: 16/1/2026
Curr: EUR
NAV: 7.01
Shrs: 3,700,000.00
Tckr: FEUI
Fund: FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
EMA
Date: 16/1/2026
Curr: USD
NAV: 8.07
Shrs: 2,100,000.00
Tckr: FEMI
Fund: FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
EMD
Date: 16/1/2026
Curr: USD
NAV: 6.60
Shrs: 24,550,000.00
Tckr: FEME
Fund: FIL SR ENH EUR EQ ETF
EAE
Date: 16/1/2026
Curr: EUR
NAV: 10.27
Shrs: 11,650,000.00
Tckr: FEUR
Fund: FIL SR ENH US EQ ETF
UIA
Date: 16/1/2026
Curr: USD
NAV: 12.54
Shrs: 103,326,849.00
Tckr: FUSR
Fund: FIL SR ENH GLB EQ ETF
UIA
Date: 16/1/2026
Curr: USD
NAV: 11.26
Shrs: 20,800,000.00
Tckr: FGLR
Fund: FIL SR ENH JAP EQ ETF
EAJ
Date: 16/1/2026
Curr: JPY
NAV: 1,168.35
Shrs: 50,534,915.00
Tckr: FJPR
Fund: FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
EAU
Date: 16/1/2026
Curr: USD
NAV: 6.45
Shrs: 545,350,000.00
Tckr: FEMR
Fund: FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
EAU
Date: 16/1/2026
Curr: USD
NAV: 6.97
Shrs: 70,000,000.00
Tckr: FPXR
Fund: FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
GUI
Date: 16/1/2026
Curr: USD
NAV: 5.42
Shrs: 2,972,308.00
Tckr: FGHY
Fund: FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
GHA
Date: 16/1/2026
Curr: GBP
NAV: 6.55
Shrs: 23,004,040.00
Tckr: FHYG
Fund: FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
EHI
Date: 16/1/2026
Curr: EUR
NAV: 4.78
Shrs: 10,859,365.00
Tckr: FFGE
Fund: FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
UHI
Date: 16/1/2026
Curr: USD
NAV: 5.06
Shrs: 488,849.00
Tckr: FGHU
Fund: FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
USI
Date: 16/1/2026
Curr: USD
NAV: 5.03
Shrs: 219,945.00
Tckr: FGGB
Fund: FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
GAH
Date: 16/1/2026
Curr: GBP
NAV: 5.54
Shrs: 89,198,143.00
Tckr: FGGG
Fund: FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
UIH
Date: 16/1/2026
Curr: USD
NAV: 5.13
Shrs: 179,347.00
Tckr: FGGU
Fund: FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
EIH
Date: 16/1/2026
Curr: EUR
NAV: 4.88
Shrs: 21,248,661.00
Tckr: FFGC
Fund: FIL JPN EQ RES ENH ETF
JDM
Date: 16/1/2026
Curr: JPY
NAV: 773.66
Shrs: 331,060.00
Tckr: FJPI
Fund: FIL USD CB RES ENH PAB ETF
USI
Date: 16/1/2026
Curr: USD
NAV: 5.42
Shrs: 2,529,407.00
Tckr: FUIG
Fund: FIL USD CB RES ENH PAB ETF
EIH
Date: 16/1/2026
Curr: EUR
NAV: 5.25
Shrs: 279,271.00
Tckr: FUIE
Fund: FIL USD CB RES ENH PAB ETF
GAH
Date: 16/1/2026
Curr: GBP
NAV: 6.03
Shrs: 103,046,644.00
Tckr: FUIP
Fund: FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
EIU
Date: 16/1/2026
Curr: EUR
NAV: 5.29
Shrs: 1,541,571.00
Tckr: FEIG
Fund: FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
GAH
Date: 16/1/2026
Curr: GBP
NAV: 5.92
Shrs: 52,065,238.00
Tckr: FEIP
Fund: FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
EAU
Date: 16/1/2026
Curr: EUR
NAV: 5.35
Shrs: 5,319,226.00
Tckr: FEIA GY
Fund: FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
GAU
Date: 16/1/2026
Curr: USD
NAV: 5.98
Shrs: 2,350,000.00
Tckr: FGEA
Fund: FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
EIU
Date: 16/1/2026
Curr: EUR
NAV: 5.11
Shrs: 432,766.00
Tckr: FYEI
Fund: FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
GAH
Date: 16/1/2026
Curr: GBP
NAV: 5.51
Shrs: 4,822,118.00
Tckr: FYEP
Fund: FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
EIH
Date: 16/1/2026
Curr: EUR
NAV: 4.93
Shrs: 171,763.00
Tckr: FYUE
Fund: FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
GAH
Date: 16/1/2026
Curr: GBP
NAV: 5.44
Shrs: 18,491,921.00
Tckr: FYUP
Fund: FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
USI
Date: 16/1/2026
Curr: USD
NAV: 5.06
Shrs: 511,383.00
Tckr: FYUI
Fund: FIL GBL QLT VAL ETF
QGA
Date: 16/1/2026
Curr: USD
NAV: 6.00
Shrs: 700,000.00
Tckr: FGLV
Fund: FIL US QLT VAL ETF
QUA
Date: 16/1/2026
Curr: USD
NAV: 5.68
Shrs: 300,000.00
Tckr: FUSV
Fund: FIL US FUND LGE CAP CORE ETF
QUA
Date: 16/1/2026
Curr: USD
NAV: 5.42
Shrs: 41,650,000.00
Tckr: FFLC
Fund: FIL US FUND SMALL MID CAP ETF
QUA
Date: 16/1/2026
Curr: USD
NAV: 5.71
Shrs: 5,050,000.00
Tckr:
Fund: FIL GL EQUITY RES ENH PAB ETF
QUA
Date: 16/1/2026
Curr: USD
NAV: 5.21
Shrs: 69,450,000.00
Tckr:
Fund: FIL SR ENH US EQ ETF
EAH
Date: 16/1/2026
Curr: EUR
NAV: 5.02
Shrs: 50,000.00
Tckr:

