Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 19
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|16/01/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|277836.45
|6.3139
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|16/01/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|130689650.00
|834340002.15
|6.3841
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|16/01/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|83599.00
|430524.98
|5.1499
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|16/01/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21817221.14
|6.0603
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|16/01/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|13887.00
|86376.95
|6.22
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|16/01/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|23725384.00
|146682255.50
|6.1825
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|16/01/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|999230.25
|5.4667
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|16/01/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|288202361.30
|7.426
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|16/01/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32400286.56
|5.8696
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|16/01/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52250000.00
|267269615.40
|5.1152
© 2026 PR Newswire