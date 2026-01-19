The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.01.2026
ISIN Name
US8801982054 SABA CA.I+O.II NEW DL-,01
LU0224473941 ALLIANZ STIFT.FDS AEOD INVESTMENT
XS2284144339 HANSOH PHARMAC.21/26 CV
US29446MAJ18 EQUINOR 20/26
LT0000650061 LITAUEN 20/26
US500769JJ42 KRED.F.WIED.V.21/2026 DL
DE000HLB4VY3 LB.HESS.-THR. IHS 19/26
XS3247588281 DXC CAP. FDG 25/30 144A
USF7061BAQ35 PERNOD-RICARD 16/26 REGS
DE000DL19UM9 DT.BANK MTH 19/26
XS2545425980 BCA MEDIOL. 22/27 FLR MTN
XS2750356961 EBRD 24/36 ZO
XS2288097640 WORLD BK 21/26 MTN
XS2288098291 WORLD BK 21/26 MTN
FR0014001L06 AGENCE FR.DV 21/26 MTN
XS2286436451 YAPI VE KRED 21/31 MTN
XS2288097053 WORLD BK 21/26 MTN
XS2288098457 WORLD BK 21/26 MTN
