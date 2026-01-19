Helsinki (ots) -Finnland präsentiert auf der BOOT Düsseldorf 2026 seine Bootsbaukompetenz und das Potenzial des Wassertourismus mit zwei Ausstellungsbereichen. Das Forschungsprojekt Boating Finland rückt die einzigartige Schären- und Seenlandschaft des Landes in den Mittelpunkt und untersucht gleichzeitig internationale Bootstrends sowie das Verhalten von Verbraucher:innen.Boating Finland verbindet Forschung und Industrie, um Finnlands Position im Bootssektor und im Wassertourismus weiter zu stärken. Auf der BOOT Düsseldorf stellt das Projekt neue Möglichkeiten vor, finnische Wasserwege zu erleben.Schärenmeer und Seenplatte - Finnlands verborgene JuwelenMit über 40.000 Inseln und Tausenden von Seen verfügt Finnland über eines der größten Schärengebiete der Welt, ist international als Bootsdestination jedoch noch wenig bekannt.Auf der BOOT 2026 präsentiert Boating Finland in Halle 1 eine 6-Meter-Kuppel, in der Besucher:innen immersive 360-Grad-Aufnahmen finnischer Wasserwege, Seen und Schären erleben können. In Halle 13 stellt das Projekt gemeinsam mit Visit Lahti Lakeland und Unternehmen aus der Region Päijänne touristische Angebote und Dienstleistungen rund um Wasserwege vor.Forschungsprojekt unterstützt Export- und BranchenentwicklungFinnische Boote sind auf der BOOT seit vielen Jahren für ihr Design und ihre Qualität bekannt, doch für die Erschließung neuer internationaler Märkte sind sowohl Sichtbarkeit als auch Forschung erforderlich.Das Projekt Boating Finland zielt darauf ab, die globale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, Innovation zu fördern und Nachhaltigkeit im finnischen Bootsbau und Wassertourismus weiterzuentwickeln. Während der Messe werden Erwartungen und Gewohnheiten von Bootssportbegeisterten sowie potenziellen Reisenden untersucht."Wir möchten die Entwicklung der finnischen Bootsindustrie und des Tourismussektors durch forschungsbasierte Erkenntnisse unterstützen und Finnland auf neue Weise präsentieren", sagt Dr. Antti Jylhä, Projektleiter an der Haaga-Helia University of Applied Sciences."Dieses Projekt ist wichtig und wegweisend für die Bootbranche. Nach Jahrzehnten der Förderung des Bootsexports untersuchen wir nun, wie eine stärkere interdisziplinäre Definition der finnischen 'Boating DNA' neue Möglichkeiten für den Export und den Wassertourismus auf internationaler Ebene eröffnen kann", sagt Jarkko Pajusalo, Geschäftsführer von Finnboat.Über Boating FinlandBoating Finland wird von der Haaga-Helia University of Applied Sciences koordiniert und zu 80 % von Business Finland kofinanziert. Fast 30 Unternehmen aus der Boots- und Tourismusbranche beteiligen sich an dem Projekt. Es läuft bis August 2028 und wird von PookiPro Management sowie dem finnischen Bootsindustrieverband Finnboat unterstützt.Besuchen Sie uns auf der BOOT DüsseldorfJournalist:innen und Fachbesucher:innen sind herzlich eingeladen, die finnischen Ausstellungsbereiche zu besuchen:- Halle 1 - Boating Finland Dome Experience- Halle 13 - Präsentation der Region Lahti Lakeland und PäijänneFür Interviews oder weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Antti JylhäTel. +358 50 3051773E-Mail: antti.jylha@haaga-helia.fiWeitere Informationen:Boating Finland Website (https://blogit.haaga-helia.fi/boatingfinland/en/front-page/)Finnboat (https://www.finnboat.fi/en/)Pressekontakt:Antti JylhäTel. +358 50 3051773E-Mail: antti.jylha@haaga-helia.fiOriginal-Content von: Haaga-Helia university of applied sciences, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181875/6198738