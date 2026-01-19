Anzeige
Mehr »
Montag, 19.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Desert Gold: Aus einem Explorer wird ein ernsthafter Wertschöpfer
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3D10V | ISIN: AU0000250250 | Ticker-Symbol: G7PA
Tradegate
19.01.26 | 09:32
0,115 Euro
+26,38 % +0,024
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
ENERGY TRANSITION MINERALS LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ENERGY TRANSITION MINERALS LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1000,11609:32
0,1110,11509:33
Ethische Rendite
19.01.2026 08:38 Uhr
191 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Grönland und Investments / Energy Transition Minerals

Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir bei "Ethische Rendite" unserer Zeit voraus sind. Sie können sich denken, dass ich das nicht erwähnen würde, wenn ich keinen aktuellen Anlass für diese Aussage hätte.

Habe ich.

Neulich öffnete ich die Tür zu meinem Privatgelehrtenzimmer und schaute nach, was ich bereits zum Thema "Grönland" bei Ethische Rendite geschrieben hatte.

Und da stieß ich auf diesen Artikel vom 17. April 2021.

Den finde ich noch so aktuell, dass ich diesen zuerst hier wiedergeben möchte:

Das (Thema Grönland) ist neben kulturellem/intellektuellem Interesse (möchte die Inuit-Bevölkerung sich von den "Wikingern" lösen, was macht die Unabhängigkeitsbewegung?) auch wirtschaftlich sehr interessant.

Stichwort "Seltene Erden"-Metalle. Die sind für zahlreiche Hochtechnologie-Anwendungen derzeit unerlässlich. Doch deutlich über 90% des Angebots an "Seltenen Erden" kommen aus China.

Ganz egal, wie man zu China steht - besonders weise finde ich es nicht, sich bei einem strategischen Rohstoff in so starkem Maße von einem einzigen Lieferanten abhängig zu machen.

In Grönland nun gibt es bedeutende Vorkommen von "Seltene Erden"-Metallen. Ich habe das selbst in meinem Buch "Strategische Metalle für Investoren" thematisiert.

Da übrigens mit der Aussage, dass ich wegen der fragilen ökologischen Situation in der Arktis lieber das Recycling von Seltenen Erden-Metallen ausbauen würde...da gäbe es nämlich durchaus Verbesserungsmöglichkeiten, Stichwort "Urban Mining" (Schlagwort: "die Müllkippen sind unsere neuen Minen").

Nun, Fakt ist: In Grönland gibt es ein massives Rohstoff-Vorkommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Ethische Rendite
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.