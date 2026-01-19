Grönland und Investments / Energy Transition Minerals

Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir bei "Ethische Rendite" unserer Zeit voraus sind. Sie können sich denken, dass ich das nicht erwähnen würde, wenn ich keinen aktuellen Anlass für diese Aussage hätte.Habe ich.Neulich öffnete ich die Tür zu meinem Privatgelehrtenzimmer und schaute nach, was ich bereits zum Thema "Grönland" bei Ethische Rendite geschrieben hatte.Und da stieß ich auf diesen Artikel vom 17. April 2021.Den finde ich noch so aktuell, dass ich diesen zuerst hier wiedergeben möchte:Das (Thema Grönland) ist neben kulturellem/intellektuellem Interesse (möchte die Inuit-Bevölkerung sich von den "Wikingern" lösen, was macht die Unabhängigkeitsbewegung?) auch wirtschaftlich sehr interessant.Stichwort "Seltene Erden"-Metalle. Die sind für zahlreiche Hochtechnologie-Anwendungen derzeit unerlässlich. Doch deutlich über 90% des Angebots an "Seltenen Erden" kommen aus China.Ganz egal, wie man zu China steht - besonders weise finde ich es nicht, sich bei einem strategischen Rohstoff in so starkem Maße von einem einzigen Lieferanten abhängig zu machen.In Grönland nun gibt es bedeutende Vorkommen von "Seltene Erden"-Metallen. Ich habe das selbst in meinem Buch "Strategische Metalle für Investoren" thematisiert.Da übrigens mit der Aussage, dass ich wegen der fragilen ökologischen Situation in der Arktis lieber das Recycling von Seltenen Erden-Metallen ausbauen würde...da gäbe es nämlich durchaus Verbesserungsmöglichkeiten, Stichwort "Urban Mining" (Schlagwort: "die Müllkippen sind unsere neuen Minen").Nun, Fakt ist: In Grönland gibt es ein massives Rohstoff-Vorkommen ...

