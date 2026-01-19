Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um Betrugsmaschen, HBO Max, Claude Cowork und warum wir über KI anders sprechen sollten. Laut einer im Dezember 2025 veröffentlichten Befragung wurden 23 Prozent der Deutschen in den vergangenen zwei Jahren Opfer eines Online-Betrugs. Das beliebteste Angriffsszenario bleibt der Online-Handel. Ausgenutzt werden dabei aber seltener technische Schwachstellen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
