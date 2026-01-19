Keine Entwarnung für Silber: Analysten rechnen mit weiterem Mangel 2026

Anzeige / Werbung
Ein Rekordjahr hat den Silbermarkt an seine Grenzen geführt: Beflügelt von Solarboom, Elektromobilität und Anlegerinteresse explodierte 2025 der Silberpreis. Doch statt Entspannung deutet sich laut Fitch-Tochter BMI für 2026 eine anhaltende Knappheit an, mit politischen Eingriffen, schwächelnder Förderung und einem Markt, der sensibler reagiert als je zuvor.
Rekordjahr für Silber
Silber konnte 2025 mit einem Preisanstieg von rund 143 Prozent sogar Gold übertreffen, das zwar stark zulegte, aber hinter anderen Edelmetallen zurückblieb. Laut BMI hätten Zinssenkungen nicht verzinsliche Anlagen wie Silber und Platin zusätzlich attraktiv gemacht. Zudem habe das hohe Goldpreisniveau dazu geführt, dass Silber in Portfolios, der Schmuckindustrie und in industriellen Anwendungen vergleichsweise günstig erscheine. BMI betont jedoch, dass der Markt weiterhin von hoher Volatilität geprägt wäre. Preisbewegungen würden vor allem durch spekulative Positionierungen nicht-kommerzieller Marktteilnehmer bestimmt. Zentralbanken, die beim Gold eine tragende Rolle spielten, hätten für Silber hingegen kaum Bedeutung.
