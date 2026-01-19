DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf sehr schwach

DOW JONES--Mit starken Abschlägen reagieren die DAX-Futures am Montag im Handelsverlauf auf die neuen Trump'schen Zolldrohungen. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 8.12 Uhr um 361,0 Punkte niedriger mit 25.073,0. In den Handel gegangen war er mit 25.231,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.231,0 und das -tief bei 25.044,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.828 Kontrakte.

Wichtig ist aus charttechnischer Sicht nun, dass das ehemalige Allzeithoch bei 24.771 in der Kasse nicht nachhaltig unterschritten wird, heißt es am Markt.

January 19, 2026

