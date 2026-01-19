© Foto: Dall-EDer Einstieg von Micron bei Powerchip entfacht Kursfantasie in Taiwan und zeigt, wie der KI-Boom den globalen Speicherchipmarkt immer weiter verknappt.Die Aktien der taiwanesischen Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. sind am Montag um nahezu zehn Prozent nach oben gesprungen. Auslöser war die Ankündigung des US-Speicherchipherstellers Micron Technology, eine Produktionsstätte von Powerchip in Taiwan zu übernehmen. Der Deal hat ein Volumen von 1,8 Milliarden US-Dollar. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird nach Unternehmensangaben bis zum zweiten Quartal 2026 erwartet. Strategischer Ausbau der DRAM-Kapazitäten Powerchip zählt …Den vollständigen Artikel lesen
