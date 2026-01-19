Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Freitag (16.01.2026). Zudem wird der EUR/USD und seine Auswirkungen auf den Goldpreis wie auch den Silberpreis im Euroraum angegeben. . Was erwartet Euch im Tagesrückblick? Goldpreisentwicklung in USD EUR/USD und Auswirkung auf Goldpreis Silberpreis in USD Gold-Silber-Ratio Kupferpreis in USD Dann schaun wir mal Der Goldpreis startete am Freitag (16.01.2026) mit 4.617,82 USD in den Handel und zeigte sich im Tagesverlauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
