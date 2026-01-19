Anzeige
Desert Gold: Aus einem Explorer wird ein ernsthafter Wertschöpfer
PR Newswire
19.01.2026 09:00 Uhr
87 Leser
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 19

[19.01.26]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE00BN4GXL63 9,107,633.00 EUR 0 90,248,526.82 9.9091
Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,110,931.46 99.4543
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,543,500.36 112.3932
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,409,443.65 120.7061
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE00BN0T9H70 69,168.00 GBP 0 8,101,129.96 117.1225
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE00BKX90X67 55,079.00 EUR 0 6,020,058.29 109.2986
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE00BKX90W50 16,624.00 CHF 0 1,616,320.19 97.2281
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE000L1I4R94 1,051,617.00 USD 0.00 12,225,639.31 11.6256
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE000LJG9WK1 470,302.00 GBP 0 4,756,396.54 10.1135
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 491,781.48 12.1515
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 423,873,385.50 114.2347
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,736,727.39 10.2650
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE000LH4DDC2 172,747.00 EUR 0 1,967,418.26 11.3890
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE000WXLHR76 1,013,673.00 EUR 0 10,912,644.79 10.7654
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE000P7C7930 73,581.00 GBP 0 818,427.11 11.1228
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE000CV0WWL4 11,000,000.00 JPY 0 1,459,314,093.26 132.6649
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE0002A3VE77 2,180,000.00 EUR 0 29,115,156.27 13.3556
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE000YMBL844 2,391,357.00 USD 0 25,271,672.83 10.5679
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE000RH1ZG27 114,427.00 USD 0 1,201,061.96 10.4963
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE000CCQKON9 2,234,999.00 EUR 0 22,711,187.90 10.1616
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,150.05 10.0200
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,452,815.21 10.6918
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,436,755.48 10.4352
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE000J8RGOJ4 994,457.00 USD 0 9,923,804.02 9.9791
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
16.01.26 IE000P9STSM0 1,000.00 MXN 0 1,001,067.57 1001.0676

© 2026 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.