Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 19
[19.01.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.01.26
|LU2941599081
|27,243,590.00
|EUR
|0
|280,728,360.69
|10.3044
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.01.26
|LU2941599248
|1,876,646.00
|USD
|0
|19,657,531.06
|10.4748
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.01.26
|LU2941599834
|974,532.00
|GBP
|0
|9,947,156.98
|10.2071
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.01.26
|LU2994520851
|15,072,892.00
|USD
|0
|157,367,645.04
|10.4404
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.01.26
|LU2994520935
|1,398,578.00
|USD
|10,000.0000
|14,128,355.19
|10.1019
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.01.26
|LU2994521073
|98,384.00
|USD
|0
|1,010,069.23
|10.2666
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.01.26
|LU2994521669
|32,476.00
|GBP
|0
|325,945.43
|10.0365
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.01.26
|LU2941599164
|132,824.00
|EUR
|0
|1,334,051.44
|10.0438
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.01.26
|LU2941599594
|20,000.00
|CHF
|0
|200,608.77
|10.0304
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.01.26
|LU3218628298
|2,300.00
|MXN
|0
|465,368.55
|202.3342
